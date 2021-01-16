Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США

Избранный президент США Джо Байден выдвинул кандидатом на пост заместителя госсекретаря по политическим делам Викторию Нуланд.

Избранный президент США Джо Байден выдвинул кандидатом на пост заместителя госсекретаря по политическим делам Викторию Нуланд.

Стоит отметить, что ранее Нуланд работала в должности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. С сентября 2013 года по январь 2017 года она работала в администрации 44-го президента США Барака Обамы, где курировала вопросы, касающиеся политики в отношении постсоветских государств.

Кроме того, Байден выдвинул еще несколько кандидатур на другие посты в Госдепартаменте США. Так, Венди Шерман может быть назначен первым заместителем госсекретаря, а Бонни Дженкинс может занять пост замглавы Госдепа США по контролю над вооружениями.