Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:34   16 Января 2021
Общество

Варламов сообщил о своем возвращении в Россию после ситуации в Южном Судане

Варламов сообщил о своем возвращении в Россию после ситуации в Южном Судане

Блогер Илья Варламов вернулся в Россию после задержания в Южном Судане вместе с другими россиянами.

Он сообщил, что пока не планирует обращаться в правоохранительные органы по поводу произошедшего в Африке инцидента.

13 января блогер сообщил, что его задержали в аэропорту Капоэты в Южном Судане после проверки багажа. Варламов заявил, что прибыл в Африку в качестве туриста, но в вещах у него нашли пульт от дрона, который у него изъяли в Уганде. Из-за этого группу туристов задержали.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #южный судан #варламов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров