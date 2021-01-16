Варламов сообщил о своем возвращении в Россию после ситуации в Южном Судане

Блогер Илья Варламов вернулся в Россию после задержания в Южном Судане вместе с другими россиянами.

Блогер Илья Варламов вернулся в Россию после задержания в Южном Судане вместе с другими россиянами.

Он сообщил, что пока не планирует обращаться в правоохранительные органы по поводу произошедшего в Африке инцидента.

13 января блогер сообщил, что его задержали в аэропорту Капоэты в Южном Судане после проверки багажа. Варламов заявил, что прибыл в Африку в качестве туриста, но в вещах у него нашли пульт от дрона, который у него изъяли в Уганде. Из-за этого группу туристов задержали.