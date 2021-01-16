Соболь нечем "крыть" видео с ее незаконным проникновением в квартиру Субботиной

Члены ФБК (признан иноагентом) никак не отреагировали на видео, на котором видно, как Любовь Соболь проникла в квартиру тещи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева.

Члены ФБК (признан иноагентом) никак не отреагировали на видео, на котором видно, как Любовь Соболь проникла в квартиру тещи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева.

На размещенном журналистами "Лайф" ролике можно увидеть, как юрист ФБК игнорирует просьбы Галины Субботиной покинуть жилье и продолжает его рассматривать без законных оснований. После этого Соболь записала видео, выставив себя жертвой обстоятельств.

Сторонники Алексея Навального по состоянию на утро 16 января не опубликовали каких-либо комментариев об этом инциденте. Это говорит о том, что отдельные представители оппозиционного сообщества могут закрыть глаза на преступления, совершаемые сторонниками, пишет Федеральное агентство новостей.

По версии следствия, Соболь, обманув курьера сервиса доставки, проникла в подъезд дома, где проживает семья Кудрявцева. Она оттолкнула хозяйку квартиры, открывшую ей дверь, и проникла в жилье. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 УК РФ ("Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица с применением насилия или с угрозой его применения"). Сотруднице ФБК может грозить до двух лет лишения свободы.