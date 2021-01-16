Ученые выяснили, почему коронавирусом можно заболеть повторно

Феномен повторного заболевания пациентов коронавирусной инфекцией раскрыла группа ученых из России, Египта и Саудовской Аравии.

Феномен повторного заболевания пациентов коронавирусной инфекцией раскрыла группа ученых из России, Египта и Саудовской Аравии.

Коронавирус может возвращаться в организм человека после выздоровления благодаря своей способности "прятаться", выяснили ученые в ходе проведенного исследования. По словам специалистов, клетки COVID-19 способны скрываться в экзодермах, поэтому иммунная система человека не может их обнаружить и "думает", что победила заболевание.

Положительный результат теста на коронавирус получили 94 млн жителей разных стран мира с начала 2020 года. Их них около 67 млн пациентов уже вылечились от заболевания. Ученые по всему мира разрабатывают препараты для лечения этой болезни.