Санду намерена договориться с Россией по Приднестровью и торговле

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что рассчитывает договориться с Россией по поводу вывода миротворцев из Приднестровья и возобновления экспорта.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что рассчитывает договориться с Россией по поводу вывода миротворцев из Приднестровья и возобновления экспорта.

В эфире телеканала "RTR Молдова" она раскрыла планы по поводу визита в Россию. Как только стороны смогут договориться по поездке, она отправится в Москву.

"Если мы согласуем с российской стороной такой визит, я, конечно, поеду. У нас достаточно серьезная повестка с Россией — и по социальному вопросу — то есть, по соглашению о пенсионном обеспечении, и по экономическим, по торговым проблемам разморозить экспорт", — сказала она.

Молдавский лидер считает, что только при личном контакте возможно обсуждение этих вопросов. Санду уже побывала на Украине, где отметилась антироссийскими заявлениями.