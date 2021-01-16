Супруг погибшей журналистки "Рязань.Лайф" в день трагедии просил прощения

Полиция заподозрила в убийстве Жанны Шепляковой ее мужа, с которым погибшая находилась в процессе развода и часто ссорилась из-за детей.

Полиция заподозрила в убийстве Жанны Шепляковой ее мужа, с которым погибшая находилась в процессе развода и часто ссорилась из-за детей.

Муж рязанской журналистки пытался помириться с супругой незадолго до ее гибели, сообщил ФАН.

Главред издания "Рязань.Лайф" в день гибели получила телефонное сообщение, в котором ее супруг просил позволить ему вернуться в семью и уверял, что любит. Жанна ответила отказом. По словам источника, это могло спровоцировать убийство.

Женщина была найдена мертвой в собственной квартире. Полицейские обнаружили на теле множественные ножевые ранения. Главным подозреваемым стал супруг погибшей. После убийства он забрал детей и увез в Тверскую область, где его и задержали. Сообщается, что пара часто ссорилась. Муж поднимал на жену руку и сильно ревновал ее.