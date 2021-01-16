Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:02   16 Января 2021
Спорт

Уайт анонсировал заявление Хабиба о возвращении в UFC

Уайт анонсировал заявление Хабиба о возвращении в UFC

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйн Уайт сообщил, что вечером 16 января чемпион промоушена в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов выступит с заявлением.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов объявит о решении по поводу возобновления спортивной карьеры в эфире телеканала ABC, сообщил глава UFC. Накануне спортсмен и президент промоушена проводили встречу на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

Известно, что Уайт и до этого выражал заинтересованность в проведении еще одного поединка с заявившим об уходе из смешанных единоборств Нурмагомедовым. На счету россиянина 29 боев в MMA, все из которых он завершил победой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#спорт #заявление #ufc #нурмагомедов #Уайт

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров