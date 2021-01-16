Подписчики Соболь усомнились в ее невиновности по делу о проникновении в квартиру

Сторонники юриста признанного в РФ иноагентом так называемого ФБК Любови Соболь разочаровались в ней после публикации ролика, где та врывается в чужую квартиру.

Сторонники юриста признанного в РФ иноагентом так называемого ФБК Любови Соболь разочаровались в ней после публикации ролика, где та врывается в чужую квартиру.

В отношении Любови Соболь возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). В прямой трансляции она рассказала, что ей удалось попасть в квартиру Галины Субботиной, тещи предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Блогер Алексей Навальный считает его причастным к своему отравлению, пишет Nation News. Представители "оппозиции" заверяют общественность, что Соболь не врывалась в чужое жилье.

Однако в распоряжение СМИ попало видео с незаконным проникновение юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любови Соболь в чужую квартиру. Запись опубликовало издание LIFE. На видео женщина с голосом Любови Соболь оказывается в чужой квартире и требует разговора с неким Константином.

Появление такого ролика опровергает версию соратников блогера Алексея Навального о возбуждении уголовного дела в отношении юриста ФБК за "звонок в дверь". Однако в самом фонде проигнорировали ролик LIFE. Еще до появления этого видео Любовь Соболь рассказала, что курьер, с которым она попала в подъезд Галины Субботиной, подтвердил, что в квартиру она не заходила.

Теперь же аудитория Любови Соболь начала понимать, что она "реально ломилась в квартиру", заявил юрист Илья Ремесло. Об этом свидетельствуют комментарии подписчиков сотрудницы "Фонда борьбы с коррупцией", оставленные в социальных сетях.

"Надурил их Алешка с "делом за звонок в дверь". Никогда такого не было, вот так неожиданность", – написал Ремесло в своем Telegram-канале.

Отсутствие реакции со стороны Навального на ролик LIFE можно было бы объяснить тем, что блогер и его сторонники пока не в курсе происходящего. Однако это маловероятно, отмечают авторы Telegram-канала "Саваничи", добавив, что "Прекрасная Россия Будущего" напоминают им современную Америку, где либералы обвиняют других в преступлениях, но не видят собственных.