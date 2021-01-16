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15:45   16 Января 2021
Общество

Россия возобновит авиасообщение с несколькими странами с 27 января

Россия возобновит авиасообщение с несколькими странами с 27 января

Авиасообщение между Россией и четырьмя государствами возобновится с 27 января. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Авиасообщение восстанавливается с Финляндией, Индией, Катаром и Вьетнамом. Еженедельно по два рейса самолеты будут делать из Москвы в Дели, Хельсинки и Ханой. Три раза в неделю — в Доху. Также будут осуществляться полеты из Санкт-Петербурга в Финляндию.

Самая актуальная информация по статистике коронавируса в России опубликована на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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#россия #авиасообщение #коронавирус

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