15:33 16 Января 2021Политика
Власти Белоруссии указали на причину затянувшихся акций протеста
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что стало причиной затянувшихся несогласованных с властями акций.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что стало причиной затянувшихся несогласованных с властями акций.
Белорусский лидер назвал причину продолжительных акций протеста в стране, которые начались вскоре после президентских выборов. По мнению Лукашенко, это связано с закрытием границ стран из-за пандемии коронавируса.
В разговоре с журналистом Наилей Аскер-заде он отметил, что, в том числе несколько тысяч работающих в России человек, присоединились к несанкционированным акциям. Лукашенко обратил внимание на то, что протесты после выборов имели место и до этого, однако тогда границы других государств закрыты не были, поэтому число демонстрантов было меньшим.