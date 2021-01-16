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15:33   16 Января 2021
Политика

Власти Белоруссии указали на причину затянувшихся акций протеста

Власти Белоруссии указали на причину затянувшихся акций протеста

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что стало причиной затянувшихся несогласованных с властями акций.

Белорусский лидер назвал причину продолжительных акций протеста в стране, которые начались вскоре после президентских выборов. По мнению Лукашенко, это связано с закрытием границ стран из-за пандемии коронавируса.

В разговоре с журналистом Наилей Аскер-заде он отметил, что, в том числе несколько тысяч работающих в России человек, присоединились к несанкционированным акциям. Лукашенко обратил внимание на то, что протесты после выборов имели место и до этого, однако тогда границы других государств закрыты не были, поэтому число демонстрантов было меньшим.

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#белоруссия #лукашенко #причина #акции протеста

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