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15:24   16 Января 2021
Россия

РПЦ призвала отказаться от купания в проруби в Крещение

РПЦ призвала отказаться от купания в проруби в Крещение

РПЦ рекомендовала верующим в этом году отказаться от купания в проруби на Крещение, 19 января. 

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" заявил, что из-за коронавируса организмы многих ослаблены. Поэтому подвергать их новому шоку, погружаясь в ледяную воду, не стоит. 

Митрополит подчеркнул, что окунание в проруби не является церковным предпричанием. 

Ранее большинство регионов РФ отменили традиционные купели на Крещение из-за пандемии. Однако депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что риск заразиться коронавирусом во время погружения минимален. 

 

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