РПЦ призвала отказаться от купания в проруби в Крещение

РПЦ рекомендовала верующим в этом году отказаться от купания в проруби на Крещение, 19 января.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" заявил, что из-за коронавируса организмы многих ослаблены. Поэтому подвергать их новому шоку, погружаясь в ледяную воду, не стоит.

Митрополит подчеркнул, что окунание в проруби не является церковным предпричанием.

Ранее большинство регионов РФ отменили традиционные купели на Крещение из-за пандемии. Однако депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что риск заразиться коронавирусом во время погружения минимален.