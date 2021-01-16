15:24 16 Января 2021Россия
РПЦ призвала отказаться от купания в проруби в Крещение
РПЦ рекомендовала верующим в этом году отказаться от купания в проруби на Крещение, 19 января.
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" заявил, что из-за коронавируса организмы многих ослаблены. Поэтому подвергать их новому шоку, погружаясь в ледяную воду, не стоит.
Митрополит подчеркнул, что окунание в проруби не является церковным предпричанием.
Ранее большинство регионов РФ отменили традиционные купели на Крещение из-за пандемии. Однако депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что риск заразиться коронавирусом во время погружения минимален.