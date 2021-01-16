Казус вакцины. Как Берлин выбрал между благополучием Германии и всей Европы

Страны Евросоюза возмущены «неприемлемой ситуацией» с задержкой поставок вакцины Pfizer.

Страны Евросоюза возмущены «неприемлемой ситуацией» с задержкой поставок вакцины от коронавируса компанией Pfizer, сообщает Der Spiegel. Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен успокаивает: несмотря на трехнедельное опоздание, Pfizer доставит сразу все дозы прививок, обещанные концерном в первый квартал 2021 года.

Ранее компания Pfizer сообщила о временном сокращении поставок вакцин из-за «модернизации производства», на что несколько государств ЕС ответили резкой критикой. Когда возобновится снабжение, неизвестно. Шесть европейских правительств призвали Еврокомиссию обеспечить своевременную доставку лекарства согласно изначальным договоренностям. Министры здравоохранения Швеции, Дании, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии называют ситуацию «неприемлемой», отмечает журнал со ссылкой на письмо чиновников.

Власти Германии тоже крайне обеспокоены ситуацией. Министры здравоохранения федеральных земель приняли новость сдержанно — «с сожалением». И удивлением.

«Эта новость на самом деле невероятна», — заявил министр здравоохранения Тюрингии Хайке Вернер.

Не менее невероятно, что вопрос с задержкой вакцин может повлиять на немецкую политику, в частности, на исход сентябрьских выборов депутатов Бундестага, и, как следствие, канцлера.

Аргумент для оппозиции

Германия стоит в авангарде Евросоюза, задает вектор европейской политике и, как известно, является наиболее экономически развитой страной в ЕС. Это возлагает на нее определенные обязательства: некоторые решения приходится принимать с оглядкой на менее успешных партнеров по союзу, которые, в отличие от Германии, не смогли разработать свою вакцину.

Та самая задержанная вакцина создана не одной американской Pfizer, а вместе с немецкой компанией BioNTech. Еще на стадии разработки препарата германские политики оказались на распутье: бороться с «короной» как суверенное государство, или как лидер Евросоюза?

Принятое решение может повлиять на итоги выборов канцлера и правящей партии, говорит ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Европы Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова.

«Перед Германией встал выбор: либо они действуют на национальном уровне и закупают вакцину для всего населения, либо действуют совместно с ЕС — тогда вакцинация будет происходить медленнее, но они продемонстрируют европейским партнерам совместное решение вопроса. Это очень важно с политической точки зрения, чтобы не потерять популярность у бедных стран Евросоюза, у которых с Германией существуют противоречия. Поэтому на политическом уровне было принято решение, чтобы Германия не бежала вперед», — рассказала Тимошенкова.

Многие немецкие политики критикуют этот момент: теперь вакцинация в Германии идет не так быстро, как могла бы. Важно, что ЕС подписывал соглашения с фирмами, производящими вакцину, когда препарат был не готов — фактически, это «игра с закрытыми глазами», говорит Тимошенкова.

«За счет этих двух моментов: с одной стороны - Германия идет в связке с ЕС и не обгоняет его, а с другой — то, что трудно было предугадать, какая вакцина будет действенной, — политики оказались в ситуации, когда они не могли точно просчитать результаты своих решений. Отсюда и возможные ошибки, и упреки от оппонентов. Приостановка поставок вакцины дает оппозиционным силам в Германии дополнительный аргумент для критики действующего правительства, а именно — большой коалиции ХДС/ХСС», — объясняет ученая.

Из министров в канцлеры. Или нет?

Рост критики в сторону правительства Ангелы Меркель возможен, но едва ли имеет для нее значение — «канцлерин» после 15 лет правления покидает пост уже осенью. К тому же, кредит доверия у нее большой: даже к концу канцлерства рейтинги Меркель бьют рекорды не только внутри страны, но и за ее пределами. А для большинства граждан Германии она — знаковый и любимый лидер.

Однако кое-кому «казус вакцины» и несвоевременная «модернизация производства» в Pfizer рискует подпортить политическую карьеру. Критика в адрес министра здравоохранения Йенса Шпана может нарушить планы 40-летнего чиновника стать канцлером, понизив шансы занять главный пост, говорит Тимошенкова. А такие амбиции у него имеются — пусть Шпан и не выдвинул свою кандидатуру на пост председателя партии ХДС, а уступил Армину Лашету, но выдвижения на пост канцлера не исключил.

Действительно, ранее молодой министр здравоохранения умудрился стать популярнее Меркель. Последний опрос компании Kantar показал, что канцлер больше не является самым популярным политиком в стране, как это было в 2019 году, но остается в тройке фаворитов — ее выбрал 51% опрошенных. На 1% обогнал Меркель именно Шпан. Еще 50% у премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, который, кстати, имеет все шансы стать следующим канцлером.