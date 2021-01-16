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15:06   16 Января 2021
Происшествия

Стали известны подробности захвата заложников в грузинском Каспи

Стали известны подробности захвата заложников в грузинском Каспи

Полицейские грузинского города Каспи задержали 27-летнего мужчину, который удерживал заложников и требовал отправить его в Россию.

Замглавы МВД Грузии Владимир Борцвадзе рассказал, что захвативший двух человек в заложники злоумышленник требовал предоставить ему машину, чтобы уехать в Россию.

Известно, что задержанный ранее служил в полиции. В 2018 году он ушел из правоохранительных органов по собственному желанию.

Инцидент произошел днем в субботу. Вооруженный охотничьим ружьем мужчина ворвался в цех в городе Каспи и отказался выпускать людей. Прибывшие на место оперативники провели переговоры, в результате которых удалось освободить людей.

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#полиция #заложники #грузия

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