Стали известны подробности захвата заложников в грузинском Каспи

Полицейские грузинского города Каспи задержали 27-летнего мужчину, который удерживал заложников и требовал отправить его в Россию.

Полицейские грузинского города Каспи задержали 27-летнего мужчину, который удерживал заложников и требовал отправить его в Россию.

Замглавы МВД Грузии Владимир Борцвадзе рассказал, что захвативший двух человек в заложники злоумышленник требовал предоставить ему машину, чтобы уехать в Россию.

Известно, что задержанный ранее служил в полиции. В 2018 году он ушел из правоохранительных органов по собственному желанию.

Инцидент произошел днем в субботу. Вооруженный охотничьим ружьем мужчина ворвался в цех в городе Каспи и отказался выпускать людей. Прибывшие на место оперативники провели переговоры, в результате которых удалось освободить людей.