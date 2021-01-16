Трамп решил защитить информационные системы США от Китая

Власти Китая нацелились на правительственные информационные системы США. Пекин рассчитывает получать персональные данные американцев.

Власти Китая нацелились на правительственные информационные системы США. Пекин рассчитывает получать персональные данные американцев.

Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Глава государства Дональд Трамп уже поручил правительству свети к минимуму закупки китайских товаров.

Американский президент обратился к ведомствам с поручением внести изменения в области закупок, чтобы федеральное правительство как можно меньше товаров закупало в Китае.

О'Брайен считает, что Пекин избрал своей целью информационные системы США, чтобы получить персональные данные, военные планы, а также другие данные. Эти меры направлены на защиту национальных интересов, а также на укрепление безопасности.