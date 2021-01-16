Дмитрий Медведев дал прогноз по развитию отношений с США

Приход новой администрации в США не изменит отношения с Россией. Новоизбранный президент США не повлияет на сложившуюся ситуацию.

Приход новой администрации в США не изменит отношения с Россией. Новоизбранный президент США не повлияет на сложившуюся ситуацию.

Ситуация в отношениях России и США останется прежней, считает заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Его слова приведены в материале ТАСС.

"И сейчас мы не ждем ничего, кроме продолжения жесткой антироссийской политики", – сказал он.

Медведев считает, что в ближайшие годы отношения останутся крайне непростыми. В то же время, он отметил, что Россия готова к сотрудничеству с любым президентом Соединенных Штатов, но ответных шагов ожидать не стоит.

Москве следует готовится к антироссийской политике Вашингтона, поскольку в последнее время наблюдается ухудшение отношений.