14:38 16 Января 2021Политика
Дмитрий Медведев дал прогноз по развитию отношений с США
Приход новой администрации в США не изменит отношения с Россией. Новоизбранный президент США не повлияет на сложившуюся ситуацию.
Приход новой администрации в США не изменит отношения с Россией. Новоизбранный президент США не повлияет на сложившуюся ситуацию.
Ситуация в отношениях России и США останется прежней, считает заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Его слова приведены в материале ТАСС.
"И сейчас мы не ждем ничего, кроме продолжения жесткой антироссийской политики", – сказал он.
Медведев считает, что в ближайшие годы отношения останутся крайне непростыми. В то же время, он отметил, что Россия готова к сотрудничеству с любым президентом Соединенных Штатов, но ответных шагов ожидать не стоит.
Москве следует готовится к антироссийской политике Вашингтона, поскольку в последнее время наблюдается ухудшение отношений.