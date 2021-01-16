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14:14   16 Января 2021
Армия

Военкор Блохин: РФ приходится лавировать между Турцией и курдами в Сирии

Военкор Блохин: РФ приходится лавировать между Турцией и курдами в Сирии

Присутствие турецких и американских сил, а также курдских вооруженных формирований в Сирии осложняет деятельность военнослужащих ВС России, пишет Федеральное агентство новостей.

Противостояние войск Турции и курдских формирований продолжает нарастать в сирийских провинциях Ракка и Хасака, ввиду чего в северо-восточную часть страны прибыла российская военная полиция для обеспечения безопасности мирных граждан. В разговоре с ФАН военный корреспондент Олег Блохин подтвердил, что российские военнослужащие были переброшены в Эль-Камышлы.

Обстановка на северо-востоке Сирии сложилась непростая, так как РФ приходится взаимодействовать с военнослужащими Турции и США, а также членами курдских вооруженных формирований, отметил журналист.

"Для нас ситуация выглядит непростой и скользкой, потому что нам надо постоянно лавировать между курдами и турками для того, чтобы удержать их от активного противостояния", — сказал военный корреспондент.

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