Военкор Блохин: РФ приходится лавировать между Турцией и курдами в Сирии

Присутствие турецких и американских сил, а также курдских вооруженных формирований в Сирии осложняет деятельность военнослужащих ВС России, пишет Федеральное агентство новостей.

Присутствие турецких и американских сил, а также курдских вооруженных формирований в Сирии осложняет деятельность военнослужащих ВС России, пишет Федеральное агентство новостей.

Противостояние войск Турции и курдских формирований продолжает нарастать в сирийских провинциях Ракка и Хасака, ввиду чего в северо-восточную часть страны прибыла российская военная полиция для обеспечения безопасности мирных граждан. В разговоре с ФАН военный корреспондент Олег Блохин подтвердил, что российские военнослужащие были переброшены в Эль-Камышлы.

Обстановка на северо-востоке Сирии сложилась непростая, так как РФ приходится взаимодействовать с военнослужащими Турции и США, а также членами курдских вооруженных формирований, отметил журналист.