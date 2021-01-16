Сербия получит 250 тысяч доз российской вакцины "Спутник V"

Сербия получит новую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в количестве 250 тысяч доз. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич.

Сербия получит новую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в количестве 250 тысяч доз. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич.

По словам президента Сербии, партия препарата поступит в страну 19 января. Вучич рассказал общественности о важности вакцинации от коронавирусной инфекции.

Сербия стала первой страной в регионе, которая получила вакцины, и граждане могут выбирать, какой препарат использовать. К июню в Сербии будет порядка пяти видов вакцины, уточнил Вучич.

Вакцинация препаратом Pfizer началась в Сербии 24 декабря. Через неделю Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на применение российской вакцины "Спутник V".