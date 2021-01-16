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14:12   16 Января 2021
Политика

Сербия получит 250 тысяч доз российской вакцины "Спутник V"

Сербия получит 250 тысяч доз российской вакцины "Спутник V"

Сербия получит новую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в количестве 250 тысяч доз. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич.

По словам президента Сербии, партия препарата поступит в страну 19 января. Вучич рассказал общественности о важности вакцинации от коронавирусной инфекции.

Сербия стала первой страной в регионе, которая получила вакцины, и граждане могут выбирать, какой препарат использовать. К июню в Сербии будет порядка пяти видов вакцины, уточнил Вучич.

Вакцинация препаратом Pfizer началась в Сербии 24 декабря. Через неделю Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на применение российской вакцины "Спутник V".

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