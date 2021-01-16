Гибель людей под лавиной в Норильске привела к аресту главы управления ГО и ЧС

Полиция задержала начальника управления ГО и ЧС администрации Норильска по делу о гибели людей под лавиной.

Полиция задержала начальника управления ГО и ЧС администрации Норильска по делу о гибели людей под лавиной.

Ранее норильский суд отправил под домашний арест сроком на два месяца дежурного Единой диспетчерской службы Игоря Вакуленко. Полиция заключила его под стражу после смерти трех человек под лавиной. Еще один пострадавший находится под наблюдением врачей. Против дежурного возбудили уголовное дело о халатности, которая привела к гибели двух и более человек.

Лавина сошла 9 января в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная". Спасатели извлекли из-под снега тела трех человека: супругов с малолетним сыном. Второй сын-подросток был доставлен в госпиталь. Ранее специалисты регионального управления МЧС составили прогноз возможных чрезвычайных ситуаций и направили его в ЕДДС Норильска, однако диспетчер, который его получил, не включил данные в оперативную сводку, из-за чего местные власти не приняли вовремя меры по обеспечению безопасности и информированию населения.