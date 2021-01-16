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13:57   16 Января 2021
Происшествия

Захват облсовета протестующими в Житомире опровергли в полиции

Захват облсовета протестующими в Житомире опровергли в полиции

Украинские правоохранители опровергли сообщение о штурме и захвате участниками акции протеста здания Житомирского областного совета.

По данным областного управления Нацполиции Украины, участники акции вошли в здание Житомирской обладминистрации и облсовета. В итоге был несущественно поврежден турникет. Полицейские в настоящее время проверяют обстоятельства происшествия.

Жители города протестуют против подъема тарифов на газ. Аналогичные мероприятия уже прошли в Одессе, Полтаве, а также в Харьковской, Кировоградской, Закарпатской и других областях.

Украину охватили коммунальные бунты из-за резкого роста цен на услуги ЖКХ. В разных регионах страны протестующие даже перекрывают дороги, сообщало Федеральное агентство новостей.

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