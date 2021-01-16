13:57 16 Января 2021Происшествия
Захват облсовета протестующими в Житомире опровергли в полиции
Украинские правоохранители опровергли сообщение о штурме и захвате участниками акции протеста здания Житомирского областного совета.
Украинские правоохранители опровергли сообщение о штурме и захвате участниками акции протеста здания Житомирского областного совета.
По данным областного управления Нацполиции Украины, участники акции вошли в здание Житомирской обладминистрации и облсовета. В итоге был несущественно поврежден турникет. Полицейские в настоящее время проверяют обстоятельства происшествия.
Жители города протестуют против подъема тарифов на газ. Аналогичные мероприятия уже прошли в Одессе, Полтаве, а также в Харьковской, Кировоградской, Закарпатской и других областях.
Украину охватили коммунальные бунты из-за резкого роста цен на услуги ЖКХ. В разных регионах страны протестующие даже перекрывают дороги, сообщало Федеральное агентство новостей.