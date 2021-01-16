79-летняя Вивьен Вествуд шокировала Сеть видео в пикантном платье

Британский дизайнер моды Вивьен Вествуд опубликовала на личной странице в популярной соцсети полуголые фото и видео с целью привлечь внимание к экологической проблеме.

Британский дизайнер моды Вивьен Вествуд опубликовала на личной странице в популярной соцсети полуголые фото и видео с целью привлечь внимание к экологической проблеме.

Пользователи Сети обсуждают смелый образ 79-летней Вивьен Вествуд. Дизайнер опубликовала в Instagram свежие кадры в пикантном платье, которое прикрывает только переднюю часть ее тела. В описании к смелым кадрам основательница стиля панк в моде призывает фанатов спасти мир от экологической катастрофы, она очень переживает за климат.

"Спасите мир, подробности на сайте", — указала в описании к фотографиям престарелая королева моды Вивьен Вествуд.

Поклонники Вествуд разделились на три лагеря в комментариях под постом дизайнера. Одни восхищаются фигурой женщины, которая сохранила стройность до 79 лет, и делают ей комплименты. Другие считают, что она не должна была привлекать внимание публики таким провокационным способом. А третьи не стали обращать внимание на внешний вид Вивьен и согласились с ее мнением, что природу пора спасать.