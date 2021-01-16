Супруг убитой рязанской журналистки сам сдался полиции

Муж главного редактора издания "Рязань.Лайф" Жанны Шепляковой, которую нашли мертвой с колото-резаными ранениями, пришел к правоохранителям, чтобы рассказать об убийстве женщины.

Муж главного редактора издания "Рязань.Лайф" Жанны Шепляковой, которую нашли мертвой с колото-резаными ранениями, пришел к правоохранителям, чтобы рассказать об убийстве женщины.

По имеющимся сведениям, пара собиралась развесить и уже жила отдельно друг от друга. В день трагедии предполагаемый преступник пришел в квартиру Шепляковой, чтобы забрать к себе двух общих сыновей, но женщина не согласилась с его требованиями, сообщают местные СМИ. Тогда между местными жителями произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник схватился за холодное оружие и нанес оппонентке не менее десяти ударов.

Днем ранее убитая обращалась за помощью к брату и подруге, передает Федеральное агентство новостей. Полицейские уже приступили к выяснению всех обстоятельств трагедии.