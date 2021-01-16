Дженнифер Лопес и Алекс Родригес решили не торопиться со свадьбой

Американская актриса Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес дважды переносили свадьбу из-за пандемии коронавируса и в итоге решили не торопиться.

Американская актриса Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес дважды переносили свадьбу из-за пандемии коронавируса и в итоге решили не торопиться.

Звезда мелодрамы "План Б" Дженнифер Лопес рассказала в большом интервью, что не переживает из-за отмены свадьбы с бейсболистом Алексом Родригесом. Актриса и спортсмен находятся в официальных отношениях с 2017 года, в 2020 году они хотели пожениться в Италии, но так и не смогли этого сделать из-за пандемии коронавируса. Влюбленные дважды переносили дату бракосочетания, а на третий раз решили не торопиться.

"Мы дважды переносили свадьбу. <...> Мы все отменили и с тех пор особо не говорили об этом. <...> Нам просто нужно подождать, чтобы увидеть, что будет с миром", — рассказала Дженнифер Лопес в беседе с журналом Elle.

В прошлом и Дженнифер Лопес, и Алекс Родригес были в законных отношениях. Актриса трижды выходила замуж, в одном из браков у нее родились дети-двойняшки. Бейсболист был женат один раз, экс-супруга родила ему двух дочерей. В своих соцсетях влюбленные часто публикуют совместные фото со всеми детьми.