Армин Лашет избран новым главой Христианско-демократического союза Германии

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет избран новым лидером Христианско-демократического союза (ХДС) Германии.

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет избран новым лидером Христианско-демократического союза (ХДС) Германии.

Лашет получил 521 голос поддержки во втором туре голосования на съезде партии.

Предположительно, политик проведет партию на парламентские выборы в 2021 году вместо канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В случае победы Армин Лашет может стать новым канцлером Германии. Также не исключено, что партию будет возглавлять один человек, а кандидатом в канцлеры выдвинут другого.