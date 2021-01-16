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13:43   16 Января 2021
Политика

Армин Лашет избран новым главой Христианско-демократического союза Германии

Армин Лашет избран новым главой Христианско-демократического союза Германии

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет избран новым лидером Христианско-демократического союза (ХДС) Германии.

Лашет получил 521 голос поддержки во втором туре голосования на съезде партии.

Предположительно, политик проведет партию на парламентские выборы в 2021 году вместо канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В случае победы Армин Лашет может стать новым канцлером Германии. Также не исключено, что партию будет возглавлять один человек, а кандидатом в канцлеры выдвинут другого.

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#германия #выборы #лашет

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