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13:32   16 Января 2021
Армия

Эксперт назвал российское оружие для уничтожения авианосцев ВМС США

Эксперт назвал российское оружие для уничтожения авианосцев ВМС США

Российские береговые ракетные комплексы не позволят авианосцам США подойти к берегам РФ, считает доктор военных наук Константин Сивков.

Страны НАТО во главе с Соединенными Штатами увеличили количество провокаций у российских рубежей, что может означать подготовку к вооруженному конфликту, считает заместитель президента РАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков, который побеседовал с журналистами "Военно-промышленного курьера".

Особую роль в защите границ государства играет Военно-морской флот России, сказал эксперт. Он отметил, что военнослужащие ВС РФ также имеют на вооружении береговые ракетные комплексы "Калибр" и "Оникс", которые по дальности действия почти сопоставимы с палубной авиацией. Сивков упомянул и гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые способны бить и вовсе на тысячу километров. По его мнению, подобного оружия достаточно для того, чтобы поразить американские авианосцы и не допустить применение самолетов для удара по территориям в глубине РФ.

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