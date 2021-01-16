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13:25   16 Января 2021
Происшествия

Тело главреда портала "Рязань.Лайф" с ножевыми ранениями нашли в ее квартире

Тело главреда портала "Рязань.Лайф" с ножевыми ранениями нашли в ее квартире

Полиция приступила к выяснению обстоятельств гибели главного редактора издания "Рязань.Лайф" Жанны Шепляковой, на трупе женщины зафиксировано около десяти колото-резаных ран.

Информацию о гибели журналистки сообщили ее коллеги. Также стало известно, что Шеплякова перед трагедией разводилась с мужем. Сейчас местоположение мужчины и двух их общих детей неизвестно.

Погибшая в марте 2020 года опубликовала пост о том, что ей угрожали физической расправой. Тогда женщина обращалась в правоохранительные органы, чтобы призвать виновных в произошедшем к ответственности за их действия.

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#чп #рязань #смерть

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