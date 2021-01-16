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13:05   16 Января 2021
Политика

Совфед РФ настаивает на реализации "СП-2" вне зависимости от провокаций США

Совфед РФ настаивает на реализации "СП-2" вне зависимости от провокаций США

Строительство "Северного потока — 2" должно продолжаться вне зависимости от заявлений всевозможных американских политиков и руководителей.

Такое мнение выразил замглавы экономического комитета Совфеда РФ Иван Абрамов. В интервью РИА Новости он заявил, что все вопросы, связанные с проектом, необходимо решать по мере поступления.

"России следует продолжать реализацию проекта "Северный поток — 2", не поддаваясь на провокации, заявления различных советников, и четко следовать намеченным планам", — сказал он.

Ранее советник новоизбранного президента США по внешней политике Николас Бернс заявил, что Вашингтону следует приостановить действие санкций против проекта трубопровода, а Германия должна прекратить работы по строительству.

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#россия #сша #северный поток

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