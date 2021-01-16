13:05 16 Января 2021Политика
Совфед РФ настаивает на реализации "СП-2" вне зависимости от провокаций США
Строительство "Северного потока — 2" должно продолжаться вне зависимости от заявлений всевозможных американских политиков и руководителей.
Строительство "Северного потока — 2" должно продолжаться вне зависимости от заявлений всевозможных американских политиков и руководителей.
Такое мнение выразил замглавы экономического комитета Совфеда РФ Иван Абрамов. В интервью РИА Новости он заявил, что все вопросы, связанные с проектом, необходимо решать по мере поступления.
"России следует продолжать реализацию проекта "Северный поток — 2", не поддаваясь на провокации, заявления различных советников, и четко следовать намеченным планам", — сказал он.
Ранее советник новоизбранного президента США по внешней политике Николас Бернс заявил, что Вашингтону следует приостановить действие санкций против проекта трубопровода, а Германия должна прекратить работы по строительству.