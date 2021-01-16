Житель Новосибирска назвал причины продажи автографа Путина

Коллекционер из Новосибирска выставил на продажу автограф президента России Владимира Путина.

Коллекционер из Новосибирска выставил на продажу автограф президента России Владимира Путина.

Как отмечается в материале издания "НГС.Новости", датированный 2001 годом автограф главы государства, продается за 900 тысяч рублей. Подлинность автографа подтверждается сопроводительным письмом из администрации президента.

Автограф сделан на цветном фото с изображением президента. Продавец отмечает, что на увеличенном фрагменте хорошо видно, что это не факсимиле и не репринт. Подробности об этом лоте пообещали рассказать покупателю при личном общении.

Отмечается, что на продажу ценная фотография была выставлена из-за сложного финансового положения музея. Если ситуацию удастся исправить, то автограф и другие товары будут снят с продажи.