Алена Апина обнародовала последнюю переписку с умершим от коронавируса Грачевским

Певица Алена Апина опубликовала в Instagram-аккаунте скриншот последней переписки с режиссером и худруком детского киножурнала "Ералаш" Борисом Грачевским.

Певица Алена Апина опубликовала в Instagram-аккаунте скриншот последней переписки с режиссером и худруком детского киножурнала "Ералаш" Борисом Грачевским.

Борис Грачевский скончался 14 января на 72 году жизни от осложнений коронавируса. Алена Апина почтила память худрука "Ералаша" и поделилась последней перепиской с ним. Грачевский, судя по скриншоту с сообщениями, до последнего боролся с болезнью и верил в свои силы.

"Это наша последняя переписка с Борей Грачевским! Человек-улыбка! Человек-свет! Человек-жизнь! Прощай...", — написала певица в своем Instagram-аккаунте.

Похороны Грачевского состоятся в воскресенье, 17 января, на Троекуровском кладбище в Москве. Перед этим пройдет церемония прощания в Доме кино. Вдова худрука "Ералаша" Екатерина Белоцерковская сообщила, что мероприятие будет публичным и пройдет в открытом формате.

Недавно близкая подруга Грачевского, актриса Лариса Преториус, заявила, что причиной смерти артиста может быть неправильное лечение. Оказалось, что около двух недель режиссер находился на домашнем лечении и получал консультации от онлайн-врача.