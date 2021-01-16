Pfizer остановил поставки вакцины в Европу. При чем здесь летальные исходы?

Pfizer временно сократила поставки вакцины от коронавируса в Европу. Разбираемся в причинах.

Американская компания Pfizer временно сократила поставки вакцины от коронавируса в Европу, заявили в Институте общественного здравоохранения Норвегии. Причина в модернизации производства: компания хочет делать 2 миллиарда доз вакцин в год вместо возможных сейчас 1,3 миллиарда. Сроки работ неизвестны.

Спонтанная модернизация производства стала неприятной неожиданностью для правительств девяти европейских стран, назвавших ситуацию «неприемлемой». Казалось бы, масштабы массовой вакцинации в странах ЕС были известны корпорации заранее, а подготовиться к производству можно было и до заключения договоренностей с Евросоюзом. Почему же просчитались?

Примечательно, что модернизация в Pfizer происходит на фоне все чаще регистрируемых случаев побочных явлений и даже летальных исходов после вакцинации новинкой. Эффективность у вакцины 95%, утверждает производитель, но немецкие медицинские работники почему-то не спешат прививаться.

Медицинский скепсис

В германской федеральной земле Тюрингии правительство собиралось привить вакциной от Pfizer в первую очередь медработников, но многие из них отказались. Премьер-министр земли Бодо Рамелов отмечал, что прививку согласны сделать только треть медперсонала муниципальных поликлиник.

В ноябре готовность медработников вакцинироваться составляла только 3,98 пункта из максимальных 7, гласят результаты опроса Эрфуртского университета, Института имени Роберта Коха и Федерального центра по просвещению в сфере здравоохранения. В начале декабря, согласно опросу объединений работников неотложной медицины DGIIN и DIVI, привиться от коронавируса желали только 50% немецких медсестер и санитаров.

При этом мужчины доверяли вакцинации больше, чем женщины. Упоминаемой в СМИ причиной стали возможные проблемы при беременности — в отличие от давно известных человечеству «убитых» и рекомбинантных вакцин, Pfizer действует по новой генетической технологии, а разработка происходила в рекордно быстрые сроки.

Дальнейшие события только подтвердили: для скепсиса в отношении американской вакцины у европейцев есть весомые причины. Остается лишь догадываться, связана ли внезапная модернизация на заводах Pfizer со странными случаями «побочек» и смертей после вакцины?

Череда странных смертей

Китайские иммунологи 14 января предупредили о неэффективности новых РНК-вакцин против коронавируса, к которым относятся Moderna и Pfizer. Они призывают не прививать такими вакцинами пожилых людей из-за слабой иммунной системы — побочные явления от «генетических» препаратов у них возникают чаще.

Вакцина от Pfizer была разработана в спешке, а ее технология никогда не использовалась в крупномасштабной профилактике инфекционных заболеваний, напоминают ученые из КНР. Они полагают, что ситуация со смертью 23 пожилых граждан Норвегии лишний раз доказывает — действие препарата не изучено до конца, а его безопасность не подтверждена.

Трагические случаи «побочек» от Pfizer фиксируются по всей Европе и в США, превращаясь в настоящую статистику, а не прецеденты. Пока ни сам американский фармацевтический гигант, ни правительства участвующих в поставках стран не признали проблему.

Вот и в Норвегии главный врач Агентства лекарственных средств не видит причин «для сильной тревоги» после смертей в домах престарелых: людей успокаивают тем, что случаи «тщательно расследуются». Тем временем, в соседней Финляндии зарегистрировано 32 осложнения от американской вакцины.

По итогам первой недели вакцинации в той же Германии скончались 10 человек, заявил глава наркологического Института Пауля Эрлиха в Берлине Клауса Чичутека на пресс-конференции Spiegel online.

«Все умершие были тяжелобольными. Мы предполагаем, что пациенты умерли от основного заболевания», — заявила на это эксперт в области клинической фармакологии Бриджит Келлер-Станиславскиа.

Несмотря на летальные исходы, первую неделю вакцинации в Германии можно считать успешной, говорит Келлер-Станиславскиа.

В США после прививки Pfizer умер врач. 56-летний Грегори Майкл вакцинировался 18 декабря, а через три дня его руки и ноги покрылись красными пятнами. Диагностика показала, что организм мужчины принял тромбоциты за чужеродные тела — этот симптом характерен для болезни Верльгофа. Жена Майкла уверена, что смерть наступила из-за прививки: врач вел крайне здоровый образ жизни и не имел сопутствующих заболеваний. В Pfizer заявили, что прямой связи между этой смертью и вакциной на видят.

Американец Брант Гринер рассказал, что его мать после вакцины бьется в судорогах и даже опубликовал видео в Facebook. Женщину отправили в больницу, но «с каждым днем ей становится хуже и хуже». Молодой человек в отчаянии: врачи не могут объяснить происходящее и назначить лечение. 16 января его матери полегчало, но ответственности с корпорации это не снимает — такие побочные эффекты не были заявлены изначально.

«Вот что вакцина Pfizer СOVID-19 сделала с моей мамой. Пожалуйста, помолитесь за нее. Ее отправили в больницу. И осторожно принимайте эту вакцину. Я уверен, что для некоторых людей она хорошо, но вам нужно тщательно подумать, стоит ли прививаться ей?», — написал Гринер 13 января.

Несмотря на явную «недоисследованность» вакцины, выбора у представителей группы риска нет — коронавирус их не пощадит, а немалый процент эффективного действия у препарата все же остается. Подробнее о том, чем Pfizer отличается от Спутник V — читайте в нашем интервью с вирусологом Александром Чепурновым.