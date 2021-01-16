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12:35   16 Января 2021
Россия

Опубликовано видео первого в истории совместного полета сразу шести самолетов «Руслан»

Опубликовано видео первого в истории совместного полета сразу шести самолетов «Руслан»

Минобороны РФ опубликовало кадры первого в истории страны одновременного полета сразу шести сверхтяжелых самолетов Ан-124–100 «Руслан». 

Учебные полеты прошли в Брянской области. Шесть самолетов поднялись на высоту четырех тысяч метров в сложных погодных условиях: была низкая облачность и сильный ветер. "Русланы" летели со скоростью до 500 км/ч. 

На учениях отрабатывали навыки молодых экипажей Ан-124-100 в одновременной переброске на большие расстояния военнослужащих и вооружения. 

Самолет Ан-124-100 «Руслан» может подниматься в воздух, имея на борту свыше 120 тонн груза, восемь единиц техники или до полутысячи человек. Дальность полетов - более семи тысяч км.

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