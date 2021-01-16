Опубликовано видео первого в истории совместного полета сразу шести самолетов «Руслан»

Учебные полеты прошли в Брянской области.

Минобороны РФ опубликовало кадры первого в истории страны одновременного полета сразу шести сверхтяжелых самолетов Ан-124–100 «Руслан».

Впервые в истории России в небо одновременно поднялись шесть военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан». Целью учебно-тренировочных полетов являлось совершенствование навыков молодых экипажей. #Авиация #ВКС #Ан124 pic.twitter.com/jT2WO6IxAW — Минобороны России (@mod_russia) January 15, 2021

Учебные полеты прошли в Брянской области. Шесть самолетов поднялись на высоту четырех тысяч метров в сложных погодных условиях: была низкая облачность и сильный ветер. "Русланы" летели со скоростью до 500 км/ч.

Уникальные кадры одновременного полета шести «Русланов» Впервые в истории России в небо одновременно поднялись шесть военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан». pic.twitter.com/ZNe2dwvfV2 — PROPHET (@PROPHET49449525) January 16, 2021

На учениях отрабатывали навыки молодых экипажей Ан-124-100 в одновременной переброске на большие расстояния военнослужащих и вооружения.

Самолет Ан-124-100 «Руслан» может подниматься в воздух, имея на борту свыше 120 тонн груза, восемь единиц техники или до полутысячи человек. Дальность полетов - более семи тысяч км.