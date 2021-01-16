Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:08   16 Января 2021
Политика

Назван главный претендент на место Ангелы Меркель

Назван главный претендент на место Ангелы Меркель

Главным претендентом на пост канцлера Германии назван премьер Северного Рейна — Вестфалии Армин Лашет.

Политик является единственным из кандидатов, кто имеет опыт управления целым регионом. Более того, Лашет готов сотрудничать с более левыми силами, в том числе с немецкими социал-демократами.

Армин Лашет идеологически близок Меркель и вполне способен продолжить ее партийную политику. Сейчас Лашет считается кандидатом партийной базы, и многие хотели бы видеть его на посту лидера.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#меркель #германия #лашет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров