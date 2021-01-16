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12:07   16 Января 2021
Шоу-бизнес

51-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей молодости

51-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей молодости

Американская певица Дженнифер Лопес рассказала, что ей помогает сохранить красоту и молодость в 51 год.

Звезда может похвастаться отличной фигурой и шикарным внешним видом. Чтобы этого добиться, она соблюдает пять важных правил: использует солнцезащитный крем, сыворотки, полезные пищевые добавки, а также всегда высыпается и ведет здоровый образ жизни.

Сну она уделяет особое внимание, поэтому спит не менее восьми часов в день даже при загруженном графике. Для поддержания сногсшибательных форм артистка давно отказалась от мясных и молочных продуктов, заменив их на овощи и рыбу. Также "лепить" фигуру ей помогают изнурительные тренировки в спортивном зале. Об этом пишет журнал Elle.

Дженнифер Лопес является мамой двоих детей. Даже после родов ее внешние данные вызывают восхищение у поклонников по всему миру. Артистка всегда выступала за то, что внешняя красота невозможна без красоты внутренней. Поэтому, стоит вкладываться не в декоративную косметику, а подпитывать организм изнутри, считает певица.

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#певица #дженнифер лопес #секреты красоты

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