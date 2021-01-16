Ученые нашли оригинальный способ снижения артериального давления

Ученые из канадского университета Саскачевана выяснили, что занятия растяжкой помогают скорректировать повышенное артериальное давление.

Ученые из канадского университета Саскачевана выяснили, что занятия растяжкой помогают скорректировать повышенное артериальное давление.

Эффект получается при регулярных занятиях. Оказалось, что гимнастика дает более эффективный результат, чем прогулки на свежем воздухе. Также занятия будут полезны, если у человека появились сердечные заболевания.

Ученые провели исследования. Они обследовали сорок участников эксперимента, разделив их на две группы. В первой люди каждый день делали получасовые занятия гимнастикой, а во второй только совершали прогулки. Спустя некоторое время оказалось, что давление у участников из первой группы было значительно ниже.