Борис Грачевский мог умереть из-за консультаций онлайн-врача

Режиссер и худрук детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский скончался 14 января от осложнений коронавируса. Близкая подруга артиста винит в его смерти онлайн-врача.

Режиссер и худрук детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский скончался 14 января от осложнений коронавируса. Близкая подруга артиста винит в его смерти онлайн-врача.

Лариса Преториус рассказала, что почти две недели Грачевский занимался самолечением дома. По словам женщины, режиссер сильно переживал за свое детище — "Ералаш", которое пострадало из-за пандемии, что постоянно проводил переговоры в поисках финансирования. Многочисленные встречи в итоге привели к заражению коронавирусом.

Несмотря на то, что Грачевский находился в группе риска — на момент болезни ему был 71 год, к врачам худрук "Ералаша" обращаться не спешил. Он длительное время находился на самоизоляции и консультировался с онлайн-врачом, что и привело к трагедии уверена Лариса Преториус.

"Мы созванивались, и он мне рассказывал: "Ларик, у меня есть врач, лечит онлайн, так что, если тебе надо, она за небольшие деньги тебе поможет". Вот она их и налечила!.. Какая-то тетка консультировала их по телефону. Катя (супруга Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская) говорит, что после ее советов пошло ухудшение", — рассказала Преториус в интервью "Комсомольской правде".

По словам женщины, врач, консультировавшая Грачевского, отговорила его от прохождения компьютерной томографии. Когда худрука "Ералаша" уже доставили в больницу и провели обследование, оказалось, что его легкие поражены на 75%. Преториус добавила, что перед смертью Грачевский жаловался на трудности с дыханием.