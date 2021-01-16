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11:48   16 Января 2021
Общество

Apple запустит сервис платного прослушивания подкастов

Apple запустит сервис платного прослушивания подкастов

Компания Apple планирует создать платный сервис для прослушивания подкастов по подписке.

Новинка выйдет в свет предположительно уже в текущем году. Денежные взносы помогут поддержать авторов аудиопрограмм, которые будут получать плату от клиентов. Об этом пишет издание The Information со ссылкой на источники в организации.

Apple вынуждена пойти на этот шаг, чтобы успешно конкурировать с популярными сервисами SiriusXM, Amazon и Spotify. Это подтверждает агентство Bloomberg. Акции Spotify уже упали на 7% после сообщений о планах производителя iPhone. На данный момент подкасты в Apple полностью бесплатны.

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#apple #Spotify #подкасты

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