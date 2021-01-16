11:48 16 Января 2021Общество
Apple запустит сервис платного прослушивания подкастов
Компания Apple планирует создать платный сервис для прослушивания подкастов по подписке.
Компания Apple планирует создать платный сервис для прослушивания подкастов по подписке.
Новинка выйдет в свет предположительно уже в текущем году. Денежные взносы помогут поддержать авторов аудиопрограмм, которые будут получать плату от клиентов. Об этом пишет издание The Information со ссылкой на источники в организации.
Apple вынуждена пойти на этот шаг, чтобы успешно конкурировать с популярными сервисами SiriusXM, Amazon и Spotify. Это подтверждает агентство Bloomberg. Акции Spotify уже упали на 7% после сообщений о планах производителя iPhone. На данный момент подкасты в Apple полностью бесплатны.