Apple запустит сервис платного прослушивания подкастов

Компания Apple планирует создать платный сервис для прослушивания подкастов по подписке.

Компания Apple планирует создать платный сервис для прослушивания подкастов по подписке.

Новинка выйдет в свет предположительно уже в текущем году. Денежные взносы помогут поддержать авторов аудиопрограмм, которые будут получать плату от клиентов. Об этом пишет издание The Information со ссылкой на источники в организации.

Apple вынуждена пойти на этот шаг, чтобы успешно конкурировать с популярными сервисами SiriusXM, Amazon и Spotify. Это подтверждает агентство Bloomberg. Акции Spotify уже упали на 7% после сообщений о планах производителя iPhone. На данный момент подкасты в Apple полностью бесплатны.