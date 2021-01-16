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11:37   16 Января 2021
Политика

Парламентарий ФРГ рассказал о последствиях "мегалокдауна" в стране

Парламентарий ФРГ рассказал о последствиях "мегалокдауна" в стране

"Мегалокдаун" в Германии может негативно отразиться на экономических связях с другими странами, заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

СМИ узнали о планах канцлера ФРГ Ангелы Меркель ввести новые ограничительные меры в стране. Карантин предусматривает комендантский час, перевод работников на удаленку и приостановление работы общественного транспорта.

По словам Гердта, введение новых ограничительных мер привет к упадку малого и среднего бизнеса. Сотни тысяч граждан лишатся работы и целые отрасли останутся в руинах. Кроме того, "мегалокдаун" может негативно отразиться на строительстве "Северного потока — 2" и затронуть российскую экономику. Если финансовая система ЕС и Германии "упадет на колени", то они потянут за собой все сотрудничающие страны.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и Ангела Меркель договорились усилить совместную работу в минском процессе.

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#россия #евросоюз #германия #локдаун

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