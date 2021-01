Мир отмечает Всемирный день The Beatles

День музыкальной группы The Beatles, которая получила известность в 1963 году, отмечается ежегодно 16 января по решению UNESCO.

В этот день 67 лет назад в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, в котором начали выступать молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккарти и Джордж Харрисон. Через несколько лет к ним присоединился Ринго Старр и группа начала набирать популярность. 16 января 1964 года песня I want to hold your hand группы The Beatles заняла первое место в американском хит-параде. За неделю песня разошлась миллионным тиражом.

Всемирное признание пришло в 1963 году, когда вышла песня Please Please Me. The Beatles оказали огромное влияние на музыку и стали всеобщими любимцами. Они были первыми, кто использовал новаторские разработки в звукозаписи и съемках клипов. 16 января каждого года поклонники по всему миру организовывают мероприятия и концерты в память о британской четверке.