Архитектор из Австрии рассказал об угрозах Киева из-за театра в Крыму

Директор австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольф Прикс пожаловался на "атаку троллей" после разговора с послом Украины о строительстве оперного театра в Крыму.

Директор австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольф Прикс пожаловался на "атаку троллей" после разговора с послом Украины о строительстве оперного театра в Крыму.

По данным издания Standard, украинский диппредставитель потребовал прекратить возведение здания в Севастополе, поскольку это якобы нарушает санкционное законодательство Евросоюза. В противном случае посол пригрозил нанести удар по архитектурному бюро.

Прикс напомнил, что специалисты не нарушают никаких правовых норм. Архитекторы занимаются строительством оперного театра, а не административного здания. После этого дискуссия перешла на морально-этический уровень, заключил архитектор.

Ранее стало известно, что вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс потребовал от Украины выступить с объяснениями в Европейском суде по правам человека из-за водной блокады полуострова.