Архитектор из Австрии рассказал об угрозах Киева из-за театра в Крыму
Директор австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольф Прикс пожаловался на "атаку троллей" после разговора с послом Украины о строительстве оперного театра в Крыму.
По данным издания Standard, украинский диппредставитель потребовал прекратить возведение здания в Севастополе, поскольку это якобы нарушает санкционное законодательство Евросоюза. В противном случае посол пригрозил нанести удар по архитектурному бюро.
Прикс напомнил, что специалисты не нарушают никаких правовых норм. Архитекторы занимаются строительством оперного театра, а не административного здания. После этого дискуссия перешла на морально-этический уровень, заключил архитектор.
Ранее стало известно, что вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс потребовал от Украины выступить с объяснениями в Европейском суде по правам человека из-за водной блокады полуострова.