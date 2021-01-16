Повышение социальных выплат могут произвести по итогам первого квартала

Выплаты для россиян могут быть индексированы в полном объеме после апреля. Властям необходимо получить данные о положении финансового сектора в первом квартале 2021 года.

Выплаты для россиян могут быть индексированы в полном объеме после апреля. Властям необходимо получить данные о положении финансового сектора в первом квартале 2021 года.

Первыми индексацию пособий обеспечили гражданам РФ из наиболее нуждающихся социальных групп. К таковым относятся семьи с детьми, инвалиды и пенсионеры без трудоустройства. Им пособия повысили с начала текущего года. В перспективе повышение выплат должно затронуть и другие категории населения.

Решение о проведении индексации, вероятно, будет приниматься после подведения финансовых итогов первого квартала, считает эксперт Владимир Тихомиров, его слова передает "Прайм". После апреля станет ясно, как пандемия коронавируса повлияла на экономику и какие средства можно выделить на материальное обеспечение граждан.