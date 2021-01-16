Коронавирус обнаружен еще у 24 092 жителей России

Актуальную статистику по коронавирусу в России опубликовали официальные представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу эпидемиологической обстановки.

Актуальную статистику по коронавирусу в России опубликовали официальные представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу эпидемиологической обстановки.

Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден еще у 24 092 жителей Российской Федерации из 85 регионов. Накануне это число было чуть больше - 24 715 заболевших.

Согласно заявлению оперштаба, клинических проявлений болезни не имели 12,9% граждан. Также за минувшие сутки выписано 27 311 пациентов, поборовших COVID-19, и зафиксировано 590 летальных исходов.

В Москве за минувшие сутки коронавирус нашли у 4674 человек, в Санкт-Петербурге — у 3253 пациентов, а в Подмосковье диагноз подтвердили 1406 гражданам. Последние данные о борьбе с распространением болезни следует отслеживать на портале стопкоронавирус.рф.