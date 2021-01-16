Звезда "Как закалялась сталь" Владимир Конкин заразился коронавирусом
Российский актер Владимир Конкин подхватил коронавирусную инфекцию накануне Нового года, сейчас он находится на самоизоляции.
Положительный тест на COVID-19 пришел ему в конце декабря. Однако врачи не смогли застать звезду отечественного кино дома даже 1 января. Когда медикам удалось связаться с актером, они сообщили ему о заболевании, осмотрели и прописали лечение. Сейчас звезда фильма "Как закалялась сталь" находится на самоизоляции. СМИ не сообщают о состоянии здоровья артиста. Тест на коронавирусную инфекцию также сдала его директор и сожительница Елена Переслени. COVID-19 у нее не подтвердился.
Недавно скончался кинорежиссер и руководитель "Ералаша" Борис Грачевский. Его не стало в возрасте 71 года. Незадолго до смерти сценарист подхватил коронавирусную инфекцию и серьезно болел.