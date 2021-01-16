Звезда "Как закалялась сталь" Владимир Конкин заразился коронавирусом

Российский актер Владимир Конкин подхватил коронавирусную инфекцию накануне Нового года, сейчас он находится на самоизоляции.

Российский актер Владимир Конкин подхватил коронавирусную инфекцию накануне Нового года, сейчас он находится на самоизоляции.

Положительный тест на COVID-19 пришел ему в конце декабря. Однако врачи не смогли застать звезду отечественного кино дома даже 1 января. Когда медикам удалось связаться с актером, они сообщили ему о заболевании, осмотрели и прописали лечение. Сейчас звезда фильма "Как закалялась сталь" находится на самоизоляции. СМИ не сообщают о состоянии здоровья артиста. Тест на коронавирусную инфекцию также сдала его директор и сожительница Елена Переслени. COVID-19 у нее не подтвердился.

Недавно скончался кинорежиссер и руководитель "Ералаша" Борис Грачевский. Его не стало в возрасте 71 года. Незадолго до смерти сценарист подхватил коронавирусную инфекцию и серьезно болел.