США наложат на Россию санкции в исключительно умеренной форме

Россия справится с новыми санкциями США, которые могут быть введены при президенте Джо Байдене. Такой прогноз озвучили эксперты международного рейтингового агентства S&P.

Россия справится с новыми санкциями США, которые могут быть введены при президенте Джо Байдене. Такой прогноз озвучили эксперты международного рейтингового агентства S&P.

По словам аналитиков, в пользу данного прогноза говорит рост устойчивости Москвы к стрессовым ситуациям, продемонстрированным в 2020 году и в периоды прошлых кризисов.

"Это обусловлено макроэкономическими реформами, включающими введение консервативной бюджетной конструкции, а также режимов гибкого обменного курса и таргетирования инфляции", — подчеркнули в агентстве.

Кроме того, эксперты подтвердили долгосрочный рейтинг России по обязательствам в зарубежной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижнем инвестиционном уровне. По их словам, прогноз демонстрирует стабильность. Решение S&P указывает на эффективность мер властей РФ по борьбе с "беспрецедентными вызовами" 2020 года, отметил министр финансов России Антон Силуанов.