WhatsApp отложил до весны возмутившую пользователей передачу данных

Мессенджер WhatsApp перенес начало действия новых правил конфиденциальности с 8 февраля на 15 мая.

Мессенджер WhatsApp перенес начало действия новых правил конфиденциальности с 8 февраля на 15 мая, сообщили в компании.

«Мы переносим дату, когда пользователям будет предложено посмотреть и принять условия. За это время пользователи смогут лучше ознакомиться с обновлениями и принять их», — заявили в WhatsApp.

В начале января компания решила хранить все данные пользователей мессенджера на серверах Facebook, которому и принадлежит WhatsApp еще с 2014 года. Новость вызвала волну негодования: люди опасаются, что их переписки перестанут быть конфиденциальными, а в приложении появится назойливая контекстная реклама.

Некоторые специалисты утверждают, что серьезного вреда пользователям такая политика не наносит и негативных изменений в приложении не произойдет, а привычные функции и внешний вид WhatsApp не изменятся.

В WhatsApp же подчеркивали, что не могут видеть личные переписки пользователей, как не видит их и администрация Facebook, а вся переписка защищена сквозным шифрованием. Тем не менее, выбора у пользователей нет: без принятия новых правил программа не будет работать.

Ранее решение WhatsApp и Facebook раскритиковал создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. По его словам, в Facebook есть целый отдел, который выясняет, почему Telegram стал популярным во всем мире — количество пользователей там увеличилось после анонсированных новых правил в WhatsApp.

«Я счастлив сэкономить Facebook десятки миллионов долларов и бесплатно выдать наш секрет: уважайте своих пользователей», — заявил Дуров в Telegram-канале.

В ноябре 2020 года Дуров утверждал, что WhatsApp «постоянно используется в качестве троянского коня» для слежки за переписками пользователей, а Facebook «участвовал в программах шпионажа» задолго до того, как купил WhatsApp, и рассчитывать на изменение политики компании не стоит.