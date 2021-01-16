Галкин посвятил матери архивное видео в Instagram

Телеведущий Максим Галкин опубликовал видеозапись с покойной матерью в день, когда ей должно было исполниться 80 лет.

Телеведущий Максим Галкин опубликовал видеозапись с покойной матерью в день, когда ей должно было исполниться 80 лет.

Мать Максима Галкина 16 января должна была отпраздновать свой 80-й день рождения. Телеведущий, который приучил многочисленных поклонников к публикации различного контента на своей странице в Instagram, почтил ее память. Галкин разместил архивный ролик, который, судя по всему, был заснят во время какого-то праздничного мероприятия. Мать телеведущего в кадре улыбается, а сам он снимает происходящее на видеокамеру.

"Сегодня маме исполнилось бы 80 лет. Мамочка, помню, люблю", — так подписал ролик Галкин.

Буквально за полчаса публикацию посмотрели более 292 тысяч человек. Многие почтили память матери Галкина в комментариях. Стоит отметить, что родственница телеведущего являлась кандидатом физико-математических наук и работала в Международном институте теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН.