Сатановский сравнил с удавом тактику команды Байдена по «Северному потоку-2»

По мнению политолога, США по-прежнему будут противостоять газопроводу, прикрываясь благими намерениями.

Не стоит питать иллюзии насчет того, что США при новом президенте Джо Байдене изменят свою позицию насчет «Северного потока-2». Они лишь изменили тактику, перейдя от открытого противодействия к замаскированному. Об этом пишет российский политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что команда Джо Байдена предложила Германии отменить санкции в отношении европейских компаний взамен на заморозку строительства газопровода.

«Раз уж остановить проект лобовым наездом не удаётся, а отношения Америки с Европой в целом и Германией в частности угрозы и давление на их бизнес и местные власти портит, можно попытаться сделать то же самое вежливо, без присущего Трампу откровенного хамства и с тем же самым результатом. Отличная идея! Вдруг, да прокатит. Байден же хочет с Европой отношения улучшить?», — комментирует Сатановский.

По его мнению, американцы просто упаковывают свою политику в новые формы, не меняя сути.

«Республиканец честно бьет тебя в зубы, никого из себя не строя и ничего специально не обосновывая. Было бы перед кем выкаблучиваться. Демократ же душит свою жертву в объятиях, ломая рёбра и утверждая, что делает это исключительно для её же собственной пользы. Не осёл и слон, согласно их партийной символике, а скорее буйвол и удав».

Строительство «Северного потока-2» возобновилось 15 января. Закончить прокладку трубопровода между РФ и ФРГ планируют летом 2021 года.