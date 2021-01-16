Британские ученые выяснили, как коронавирус повреждает мозг

Исследователи из Великобритании выяснили, чем вызваны головные боли, на которые жалуются больные коронавирусом, а также те, кто уже вылечился.

Исследователи из Великобритании выяснили, чем вызваны головные боли, на которые жалуются больные коронавирусом, а также те, кто уже вылечился.

Перенесшие коронавирус люди жалуются на "туман" в голове даже спустя несколько месяцев после того, как они перестали испытывать какие-либо другие симптомы инфекции. Ученые полагали, что подобное может быть связано с повреждениями нервных клеток.

Последнее исследование показало, что коронавирус может нанести вред мелким кровеносным сосудам мозга. К такому выводу ученые пришли, изучив ткани мозга 30 скончавшихся пациентов с коронавирусом. COVID-19 провоцирует повреждения внутри и вокруг кровеносных сосудов, дестабилизируя работу мозга.