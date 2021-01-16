Раскрыта тайна голосов умных устройств и навигаторов

Актеры озвучивания навигаторов и "Алисы" поделились впечатлениями от своих голосов, звучащих из динамиков умных устройств и Яндекс.Навигатора.

Актеры озвучивания навигаторов и "Алисы" поделились впечатлениями от своих голосов, звучащих из динамиков умных устройств и Яндекс.Навигатора.

Каково это, слышать свой голос из динамика "Алисы" или навигатора актеры рассказали телеканалу "360". Стандартный голос Яндекс.Навигатора принадлежит Дмитрию Градову. Помимо работы над озвучиванием навигатора Градов является официальным голосом телеканала "Звезда" и организатором и ведущим мероприятий по всей стране. Градов отметил, что не испытывает неудобств от своей работы, иногда даже разыгрывает таксистов, подсказывая маршрут.

Женский голос Яндекс.Навигатора — Оксана Мандрыка. В навигатор Мандрыка попала случайно, она не профессиональная актриса озвучки, работала маркетологом в Яндексе. Коллеги услышали внутренний проект компании в озвучке Мандрыки и предложили ей стать основным голосом Яндекс.Навигатора.

"Я радуюсь каждый раз, что человек либо выбрал сам мое голосовое сопровождение, либо как минимум не переключился на другой голос", — заявила Мандрыка.

Ранее Яндекс.Навигатора говорил голосом Василия Уткина, известного спортивного комментатора. Уткин признался, что звук своего голоса из навигатора не доставлял дискомфорта, по роду профессии он привык слышать свой голос извне.

Умный помощник "Алиса" говорит голосом актрисы Татьяны Шитовой, которая дублировала в кино много известных актрис. Для Шитовой "Алиса" — это персонаж, очередной этап любимой работы. Другие приложение актриса не планирует озвучивать, хотя предложения поступали.