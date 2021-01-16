Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:21   16 Января 2021
Наука

Влияние коронавируса на вероятность возникновения рака изучат в России

Влияние коронавируса на вероятность возникновения рака изучат в России

Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России изучит влияние коронавируса на вероятность возникновения рака или трансформацию существующих опухолей.

Об этом в беседе с ТАСС рассказал генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. Сейчас идет отбор материала, в том числе слепой опрос пациентов, отметил медик. Многие вирусы опосредовано влияют на развитие рака.

"Например, может ли степень злокачественности быть выше у тех, кто перенес вирус или наоборот", – объяснил Андрей Каприн.

На развитие рака могут повлиять вирус гепатита человека, гепатита В, гепатита С, вирус Эпштейна-Барра и другие. То есть все, что разрушает клетки, может спровоцировать онкологию, объяснил медик. Нельзя сказать, что коронавирус ничего не разрушает. Однако окончательный вывод будет сделан позже.

За год в России прививки от коронавируса могут сделать около 60% населения. Такого мнения придерживаются в Роспотребнадзоре. Вакцинация должна быть организована так, чтобы к осени у россиян сформировался коллективный иммунитет, отмечает телеканал "360". В ближайшее время в РФ появится система тестирования для выявления мутаций коронавируса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#минздрав #рак #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров