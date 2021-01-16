Влияние коронавируса на вероятность возникновения рака изучат в России

Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России изучит влияние коронавируса на вероятность возникновения рака или трансформацию существующих опухолей.

Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России изучит влияние коронавируса на вероятность возникновения рака или трансформацию существующих опухолей.

Об этом в беседе с ТАСС рассказал генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. Сейчас идет отбор материала, в том числе слепой опрос пациентов, отметил медик. Многие вирусы опосредовано влияют на развитие рака.

"Например, может ли степень злокачественности быть выше у тех, кто перенес вирус или наоборот", – объяснил Андрей Каприн.

На развитие рака могут повлиять вирус гепатита человека, гепатита В, гепатита С, вирус Эпштейна-Барра и другие. То есть все, что разрушает клетки, может спровоцировать онкологию, объяснил медик. Нельзя сказать, что коронавирус ничего не разрушает. Однако окончательный вывод будет сделан позже.

За год в России прививки от коронавируса могут сделать около 60% населения. Такого мнения придерживаются в Роспотребнадзоре. Вакцинация должна быть организована так, чтобы к осени у россиян сформировался коллективный иммунитет, отмечает телеканал "360". В ближайшее время в РФ появится система тестирования для выявления мутаций коронавируса.