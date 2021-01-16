Влияние коронавируса на вероятность возникновения рака изучат в России
Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России изучит влияние коронавируса на вероятность возникновения рака или трансформацию существующих опухолей.
Об этом в беседе с ТАСС рассказал генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. Сейчас идет отбор материала, в том числе слепой опрос пациентов, отметил медик. Многие вирусы опосредовано влияют на развитие рака.
"Например, может ли степень злокачественности быть выше у тех, кто перенес вирус или наоборот", – объяснил Андрей Каприн.
На развитие рака могут повлиять вирус гепатита человека, гепатита В, гепатита С, вирус Эпштейна-Барра и другие. То есть все, что разрушает клетки, может спровоцировать онкологию, объяснил медик. Нельзя сказать, что коронавирус ничего не разрушает. Однако окончательный вывод будет сделан позже.
За год в России прививки от коронавируса могут сделать около 60% населения. Такого мнения придерживаются в Роспотребнадзоре. Вакцинация должна быть организована так, чтобы к осени у россиян сформировался коллективный иммунитет, отмечает телеканал "360". В ближайшее время в РФ появится система тестирования для выявления мутаций коронавируса.