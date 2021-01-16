Американские соцсети вернули Трампу доступ к аккаунтам

Американские соцсети Facebook и Instagram разблокировали аккаунты действующего президента США Дональда Трампа.

Американские соцсети Facebook и Instagram разблокировали аккаунты действующего президента США Дональда Трампа.

Стоит отметить, что страницы американского лидера заблокировали в Twitch, Snapchat, Instagram и Facebook. Основатель Facebook Марк Цукерберг грозил оставить страницы Трампа заблокированными, пока политик занимает президентский пост.

Аккаунт Трампа также удалил Twitter. Соцсеть ограничила доступ к странице из-за призыва американского лидера к гражданам на фоне протестов в Вашингтоне. Президент попросил американцев успокоиться и прекратить беспорядки.