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10:20   16 Января 2021
Политика

Американские соцсети вернули Трампу доступ к аккаунтам

Американские соцсети вернули Трампу доступ к аккаунтам

Американские соцсети Facebook и Instagram разблокировали аккаунты действующего президента США Дональда Трампа.

Стоит отметить, что страницы американского лидера заблокировали в Twitch, Snapchat, Instagram и Facebook. Основатель Facebook Марк Цукерберг грозил оставить страницы Трампа заблокированными, пока политик занимает президентский пост.

Аккаунт Трампа также удалил Twitter. Соцсеть ограничила доступ к странице из-за призыва американского лидера к гражданам на фоне протестов в Вашингтоне. Президент попросил американцев успокоиться и прекратить беспорядки.

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#сша #трамп #facebook #instagram

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