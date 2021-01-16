Предпринимателей на Украине будут штрафовать за игнорирование государственного языка

Поставщиков услуг на Украине обязали использовать только государственный язык. Соответствующий закон вступил в силу 16 января.

Поставщиков услуг на Украине обязали использовать только государственный язык. Соответствующий закон вступил в силу 16 января.

Сотрудники библиотек, сайтов, автозаправок, магазинов, аптек и заведений общественного питания теперь должны общаться с клиентами на украинском. Исключение составляют те случаи, когда посетитель попросит говорить с ним на другом языке.

Если поставщик услуг нарушит нормы, клиент может сообщить об этом уполномоченному по защите языка. После первой жалобы владелец заведения получит предупреждения. При повторном нарушении ему выпишут штраф в размере до 6 800 гривен (почти 18 тысяч рублей).